россия больше не глава Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

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"россия больше не председательствует в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Террористам не место в международных организациях, которые созданы, чтобы сохранять мир. Так же выгоним террористов с нашей земли. Спасибо МИД и МКИП за кропотливую работу", – написал Ткаченко.

Напомним

В Украине начала работать представитель ЮНЕСКО.