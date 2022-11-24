россия больше не глава Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. россия больше не председательствует в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает УНН.
Цитата
"россия больше не председательствует в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Террористам не место в международных организациях, которые созданы, чтобы сохранять мир. Так же выгоним террористов с нашей земли. Спасибо МИД и МКИП за кропотливую работу", – написал Ткаченко.
Напомним
В Украине начала работать представитель ЮНЕСКО.