російську акторку Лідію Федосєєву-Шукшину екстрено госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Як повідомляють росЗМІ актрису Лідію Федосєєву-Шукшину госпіталізували в реанімацію з інсультом, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що актриса прийшла в приватну клініку зі скаргами на здоров'я. Там, у 84-річної народної артистки РРФСР діагностували підозру на інсульт і гостре порушення мозкового кровообігу. Її на швидкій доставили в НДІ імені Скліфосовського. Наразі, ЗМІ пишуть, що лікарі проводять повне обстеження. Інших даних про стан Лідії Федосєєвої-Шукшиної поки немає.
Доповнення
Наприкінці 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що акторка переїхала жити до будинку для літніх людей.
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