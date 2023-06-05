российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована

Детали

Отмечается, что актриса пришла в частную клинику с жалобами на здоровье. Там у 84-летней народной артистки РСФСР диагностировали подозрение на инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Ее на скорой доставили в НИИ имени Склифосовского. В настоящее время, пишут СМИ со ссылкой на источники, врачи проводят полное обследование. Других данных о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной пока нет.

Дополнение

В конце 2022 года в СМИ появилась информация о том, что актриса переехала жить в дом престарелых.

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