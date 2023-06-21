Російський губернатор заявив про падіння двох безпілотників у підмосков'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Губернатор московської області андрій воробйов підтвердив падіння двох безпілотників у підмосков'ї в рф, передає УНН.
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«Щодо безпілотників у Наро-Фомінському міському окрузі в селищі Калінінець. Сьогодні два апарати літакового типу впали орієнтовно о 5:30 і 5:50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин внаслідок протидії військових. Осколки виявлено, руйнувань і постраждалих немає», - заявив воробйов у Telegram.
Доповнення
Раніше росЗМІ та місцеві Telegram-канали повідомляли, що сьогодні вранці в московській області рф було зафіксовано падіння кількох безпілотників.