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Російський губернатор заявив про падіння двох безпілотників у підмосков'ї

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Губернатор московської області андрій воробйов підтвердив падіння двох безпілотників у підмосков'ї в рф, передає УНН.

Російський губернатор заявив про падіння двох безпілотників у підмосков'ї

Цитата

«Щодо безпілотників у Наро-Фомінському міському окрузі в селищі Калінінець. Сьогодні два апарати літакового типу впали орієнтовно о 5:30 і 5:50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин внаслідок протидії військових. Осколки виявлено, руйнувань і постраждалих немає», - заявив воробйов у Telegram.

Доповнення

Раніше росЗМІ та місцеві Telegram-канали повідомляли, що сьогодні вранці в московській області рф було зафіксовано падіння кількох безпілотників.

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