Российский губернатор заявил о падении двух беспилотников в подмосковье
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Губернатор московской области андрей воробьев подтвердил падение двух беспилотников в подмосковье в рф, передает УНН.
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«По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», - заявил воробьев в Telegram.
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Ранее росСМИ и местные Telegram-каналы сообщали, что сегодня утром в московской области рф было зафиксировано падение нескольких беспилотников.