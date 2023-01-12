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Російський агент "полював" за ППО на Черкащині, його затримали

Київ • УНН

 • 456553 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Служба базпеки України повідомила, що затримала російського агента, який розвідував позиції української ППО на Черкащині, пише УНН.

Російський агент "полював" за ППО на Черкащині, його затримали

Цитата

"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента фсб під час спецоперації у Черкаській області. Зловмисником виявився працівник медичної установи, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував представник російської спецслужби", - повідомили у СБУ.

Деталі

За даними СБУ, за вказівками агресора він цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони.

"Насамперед ворожий агент намагався виявити бойові позиції системи протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів сухопутних військ ЗСУ", - вказали в СБУ.

Також, за повідомленням, він передавав окупантам координати блокпостів і адмінбудівель правоохоронних органів в облцентрі, "звітував" до фсб щодо локацій об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих.

"Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки серії ракетних ударів по регіону", - повідомили в СБУ.

Зловмисника затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей про українські об’єкти. Під час обшуку у фігуранта виявлено паспорт зразка колишнього срср і прокремлівську символіку.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Суд відправив його під варту без права внесення застави.

Доповнення

У Дніпропетровській області затримали російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і намагався виявити розташування ППО.

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