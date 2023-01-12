Російський агент "полював" за ППО на Черкащині, його затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Служба базпеки України повідомила, що затримала російського агента, який розвідував позиції української ППО на Черкащині, пише УНН.
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"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента фсб під час спецоперації у Черкаській області. Зловмисником виявився працівник медичної установи, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував представник російської спецслужби", - повідомили у СБУ.
Деталі
За даними СБУ, за вказівками агресора він цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони.
"Насамперед ворожий агент намагався виявити бойові позиції системи протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів сухопутних військ ЗСУ", - вказали в СБУ.
Також, за повідомленням, він передавав окупантам координати блокпостів і адмінбудівель правоохоронних органів в облцентрі, "звітував" до фсб щодо локацій об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих.
"Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки серії ракетних ударів по регіону", - повідомили в СБУ.
Зловмисника затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей про українські об’єкти. Під час обшуку у фігуранта виявлено паспорт зразка колишнього срср і прокремлівську символіку.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Суд відправив його під варту без права внесення застави.
Доповнення
У Дніпропетровській області затримали російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і намагався виявити розташування ППО.