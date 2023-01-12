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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Российский агент "охотился" за ПВО в Черкасской области, его задержали

Киев • УНН

 • 456553 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Служба базпеки Украины сообщила, что задержала российского агента, который разведывал позиции украинской ПВО в Черкасской области, пишет УНН.

Российский агент "охотился" за ПВО в Черкасской области, его задержали

Цитата

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента фсб во время спецоперации в Черкасской области. Злоумышленником оказался работник медицинского учреждения, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал представитель российской спецслужбы", - сообщили в СБУ.

Детали

По данным СБУ, по указаниям агрессора он целенаправленно объезжал территорию региона и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны.

"Прежде всего вражеский агент пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны и места дислокации тренировочных центров сухопутных войск ВСУ", - указали в СБУ.

Также, по сообщению, он передавал оккупантам координаты блокпостов и админзданий правоохранительных органов в облцентре, "отчитывался" в фсб о локациях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих.

"Разведывательная информация нужна была врагу для подготовки серии ракетных ударов по региону", - сообщили в СБУ.

Злоумышленника задержали на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах. Во время обыска у фигуранта обнаружен паспорт образца бывшего ссср и прокремлевская символика.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Суд отправил его под стражу без права внесения залога.

Дополнение

В Днепропетровской области задержали российского агента, который наводил ракеты на ТЭС в Днепре и пытался обнаружить расположение ПВО.

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