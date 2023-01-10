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The New York Times

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Наводив ракети на ТЕС у Дніпрі та "полював" за ППО: СБУ затримала російського агента

Київ • УНН

 • 474848 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. У Дніпропетровській області Служба безпеки України затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і намагався виявити розташування місцевих систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку СБУ в Telegram.

Наводив ракети на ТЕС у Дніпрі та "полював" за ППО: СБУ затримала російського агента

Цитата

"Зрадником виявився агент головного управління генерального штабу зс рф (більше відомого як ГРУ). Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії, він займався постачанням лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Правоохоронці зазначають, що російський агент намагався виявити бойові позиції сил ППО і розташування штабів оперативного командування українських військ. Також чоловік передавав окупантам локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення через закриті канали зв'язку у вигляді фото з прив'язкою до місцевості та детальним описом.

Встановлено, що агент "звітував" співробітникам ГРУ про наслідки повітряних атак по цих об'єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС. Контррозвідники СБУ затримали чоловіка на спробі збору розвідувальної інформації про українські об’єкти. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агенту рф про підозру в державна зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

Служба безпеки України 9 січня повідомила, що викрила у Дніпрі підпільний осередок "партії шарія", який готувався проводити масові заворушення в регіоні

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