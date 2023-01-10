Наводил ракеты на ТЭС в Днепре и "охотился" за ПВО: СБУ задержала российского агента

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"Предателем оказался агент главного управления генерального штаба вс рф (более известного как ГРУ). Работая в местной фармацевтической компании, он занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ", - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители отмечают, что российский агент пытался выявить боевые позиции сил ПВО и расположение штабов оперативного командования украинских войск. Также мужчина передавал оккупантам локации местных объектов тепло- и энергообеспечения через закрытые каналы связи в виде фото с привязкой к местности и детальным описанием.

Установлено, что агент "отчитывался" сотрудникам ГРУ о последствиях воздушных атак по этим объектам, в частности по Приднепровской ТЭС. Контрразведчики СБУ задержали мужчину на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах. Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили агенту рф о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

Служба безопасности Украины 9 января сообщила, что разоблачила в Днепре подпольную ячейку "партии шария", которая готовилась проводить массовые беспорядки в регионе