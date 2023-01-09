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СБУ "накрила" у Дніпрі підпільний осередок "партії шарія"

Київ • УНН

 • 436330 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що викрила у Дніпрі підпільний осередок "партії шарія", який готувався проводити масові заворушення в регіоні, пише УНН.

СБУ "накрила" у Дніпрі підпільний осередок "партії шарія"

Цитата

"Служба безпеки запобігла спробам розхитування внутрішньо-політичної обстановки на Дніпропетровщині. У результаті контрдиверсійних заходів в обласному центрі вдалося попередити протиправну діяльність регіонального "відділення" забороненої "партії Шарія", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, під час обшуків "у приміщеннях прокремлівського осередку виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів".

"Також зловмисники готувались до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону", - повідомили у спецслужбі.

Окрім цього СБУ знайдено "угоди" представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України.

За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходець з Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця. "Перебуваючи на постійному зв’язку з представниками шарія, які переховуються за кордоном, він облаштував підпільне відділення "політсили" у власному помешканні. Для конспірації контактував виключно з "перевіреними" особами і максимально приховував адресу свого проживання", - розповіли у СБУ.

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці також виявили у помешканні організатора "підпілля" склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову "звітність" щодо витрат на антиукраїнську діяльність. Наразі вилучене направлено на експертизу.

Відкрито провадження за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

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