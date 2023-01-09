СБУ "накрыла" в Днепре подпольную ячейку "партии шария"

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"Служба безопасности предотвратила попытки расшатывания внутриполитической обстановки в Днепропетровской области. В результате контрдиверсионных мер в областном центре удалось предотвратить противоправную деятельность регионального "отделения" запрещенной "партии шария", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, во время обысков "в помещениях прокремлевской ячейки обнаружены инструкции по алгоритму действий относительно провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий".

"Также злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона", - сообщили в спецслужбе.

Кроме этого СБУ найдены "соглашения" представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, запрещенная партийная ячейка организовал выходец из Донецкой области, прибывший в Днепр под видом переселенца. "Находясь на постоянной связи с представителями шария, которые скрываются за границей, он обустроил подпольное отделение "политсилы" в собственном доме. Для конспирации контактировал исключительно с "проверенными" лицами и максимально скрывал адрес своего проживания", - рассказали в СБУ.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители также обнаружили в помещении организатора "подполья" склады с вражескими изданиями, листовками и финансовую "отчетность" по расходам на антиукраинскую деятельность. Изъятое направлено на экспертизу.

Открыто производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.