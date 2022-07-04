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Російські загарбники утримують в Чорному морі три кораблі з залпом до 20 крилатих ракет типу “Калібр” - Генштаб

Російські загарбники утримують в Чорному морі три кораблі з залпом до 20 крилатих ракет типу “Калібр” - Генштаб

Київ • УНН

 • 99388 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. На сьогодні росія має у готовності до можливого застосування в акваторії Чорного моря три кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, їх можливий сумарний ракетний залп становить до 20 ракет. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00, пише УНН.

Цитата

«В акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України російські загарбники утримують три носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування “Калібр”, - йдеться у зведенні.

Деталі

Зазначається, що українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають активні бойові дії.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, церквах та лікарнях, зазначають у Генштабі.

Нагадаємо

На вихідних оперативне командування "Південь" повідомило, що до двох ворожих ракетних кораблів в північно-західній частині Чорного моря додались 3 великих десантних.

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