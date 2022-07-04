Российские захватчики удерживают в Черном море три корабля с залпом до 20 крылатых ракет типа "Калибр" - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. На сегодняшний день россия имеет в готовности к возможному применению в акватории Черного моря три корабля, которые несут крылатые ракеты морского базирования типа “Калибр”, их возможный суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00, пишет УНН.
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«В акватории Черного моря в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины российские захватчики удерживают три носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования “Калибр”, - говорится в сводке.
Детали
Отмечается, что украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.
Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, церквях и больницах, отмечают в Генштабе.
Напомним
На выходных оперативное командование "Юг" сообщило, что к двум вражеским ракетным кораблям в северо-западной части Черного моря добавились 3 больших десантных.