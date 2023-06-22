російські загарбники у Покровську вдарили "Іскандером" по приватному сектору, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Увечері, 21 червня, окупанти вдарили по приватному сектору Покровська, що на Донеччині, ракетою "Іскандер". Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram Міністерства внутрішніх справ України.
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"Осколкових поранень і контузії зазнали п’ятеро цивільних мешканців: 37 річний чоловік, три жінки віком 46, 58 і 75 років та 11-річний хлопець. Також були травмовані та загинули хатні тварини", - йдеться у повідомленні.
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Також за інформацією МВС, внаслідок обстрілу, було пошкоджено 15 будинків.
Нагадаємо
Як повідомляв голова Донецької ОВА Павло Кириленко російські війська за 21 червня вбили ще одну людину та поранили шістьох у Донецькій області.