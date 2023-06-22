российские захватчики в Покровске ударили "Искандером" по частному сектору, есть раненые

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"Осколочные ранения и контузии получили пятеро гражданских жителей: 37 летний мужчина, три женщины в возрасте 46, 58 и 75 лет и 11-летний парень. Также были травмированы и погибли домашние животные", - говорится в сообщении.

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Также по информации МВД, в результате обстрела, было повреждено 15 домов.

Напомним

Как сообщал председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко российские войска за 21 июня убили еще одного человека и ранили шестерых в Донецкой области.