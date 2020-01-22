Російські військові провели чергові навчання в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Чорноморському флоті РФ за участю розрахунків зенітних ракетно-гарматних комплексів ЗРПК "Панцир-С1" провели навчання з пошуку та знищення повітряної цілі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу міноборони РФ.
Як зазначається, ЗРПК "Панцир-С1" "несе бойове чергування з протиповітряної оборони (ППО) і прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф", які розташовані на території Кримського півострова".
"За задумом планового навчання, умовний противник застосував для атаки позицій зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" безпілотні літальні апарати", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше російські моряки стріляли по надводних і повітряних цілях біля берегів Криму.