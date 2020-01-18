Російські моряки стріляли по надводних і повітряних цілях біля берегів Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Малий ракетний корабель Чорноморського флоту Росії "Орехово-Зуєво" провів навчальні зенітні і артилерійські стрільби. Про це повідомив відділ інформаційного забезпечення флоту, інформує УНН з посиланням на Крим. Реалії.
"Екіпаж малого ракетного корабля Чорноморського флоту" Орехово-Зуєво "завершив складання елементів другої спеціальної курсової задачі -" Плавання і ведення бою одиночним кораблем ". Моряки провели зенітні і артилерійські стрільби по надводних і повітряних цілях, відпрацювали взаємодію при виконанні завдань з екіпажами літаків морської авіації, ППО і центром управління штабу флоту", - йдеться в повідомленні.
В оборонному відомстві зазначили, що наступним етапом підготовки особового складу корабля "Орехово-Зуєво" буде виконання завдань у складі корабельної тактичної групи.
Корабель "Орехово-Зуєво" увійшов до складу ВМФ Росії в кінці минулого року. На його борту розміщено сучасне артилерійське, ракетне, протидиверсійний, зенітне і радіотехнічне озброєння. Корабель обладнаний ракетним комплексом "Калібр-НК".
Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.
Нагадаємо, США і Канада стежили за розвідувальним кораблем РФ, який здійснював "хаотичні маневри".