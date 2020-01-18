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Российские моряки стреляли по надводным и воздушным целям у берегов Крыма

Киев • УНН

 • 11952 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Малый ракетный корабль Черноморского флота России "Орехово-Зуево" провел учебные зенитные и артиллерийские стрельбы. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота, информирует УНН со ссылкой на Крым. Реалии.

Российские моряки стреляли по надводным и воздушным целям у берегов Крыма

"Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота "Орехово-Зуево" завершил сдачу элементов второй специальной курсовой задачи – "Плавание и ведение боя одиночным кораблем". Моряки провели зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, отработали взаимодействие при выполнении задач с экипажами самолетов морской авиации, ПВО и центром управления штаба флота", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что следующим этапом подготовки личного состава корабля "Орехово-Зуево" будет выполнение задач в составе корабельной тактической группы.

Корабль "Орехово-Зуево" вошел в состав ВМФ России в конце прошлого года. На его борту размещено современное артиллерийское, ракетное, противодиверсионное, зенитное и радиотехническое вооружение. Корабль оборудован ракетным комплексом "Калибр-НК".

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Напомним, США и Канада следили за разведывательным кораблем РФ, который осуществлял "хаотические маневры".

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