Российские военные провели очередные учения в оккупированном Крыму

Как отмечается, ЗРПК "Панцирь-С1" "несет боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) и прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф", которые расположены на территории Крымского полуострова".

"По замыслу планового обучения, условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российские моряки стреляли по надводным и воздушным целям у берегов Крыма.