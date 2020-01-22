Российские военные провели очередные учения в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Черноморском флоте РФ с участием расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С1" провели учения по поиску и уничтожению воздушной цели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Как отмечается, ЗРПК "Панцирь-С1" "несет боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) и прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф", которые расположены на территории Крымского полуострова".
"По замыслу планового обучения, условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее российские моряки стреляли по надводным и воздушным целям у берегов Крыма.