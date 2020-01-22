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Российские военные провели очередные учения в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 12288 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Черноморском флоте РФ с участием расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С1" провели учения по поиску и уничтожению воздушной цели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Российские военные провели очередные учения в оккупированном Крыму

Как отмечается, ЗРПК "Панцирь-С1" "несет боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) и прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф", которые расположены на территории Крымского полуострова".

"По замыслу планового обучения, условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российские моряки стреляли по надводным и воздушным целям у берегов Крыма.

Украинские Национальные Новости

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