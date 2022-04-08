російські військові ґвалтують і вбивають українських жінок: у Москві дівчина влаштувала пікет біля міноборони росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Біля будівлі міністерства оборони російської федерації у Москві затримали дівчину, яка вийшла на пікет проти війни в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Avtozak LIVE.
Деталі
Повідомляється, що дівчина, на ім'я Катерина Морозова стояла з плакатом: "Прямо зараз російські військові гвалтують і вбивають українських жінок. Припиніть цю війну!"
Куди її повезли - поки невідомо.
Нагадаємо
На початку березня по всій росії пройшли мітинги на підтримку України. Повідомлялося, що на мітингах проти війни затримали в цілому 6 440 мітингувальників в 103 містах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Армія сволот: російські нелюди ґвалтують дітей на очах у їхніх батьків - Денісова