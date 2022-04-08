російські військові ґвалтують і вбивають українських жінок: у Москві дівчина влаштувала пікет біля міноборони росії

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Повідомляється, що дівчина, на ім'я Катерина Морозова стояла з плакатом: "Прямо зараз російські військові гвалтують і вбивають українських жінок. Припиніть цю війну!"

Куди її повезли - поки невідомо.

Нагадаємо

На початку березня по всій росії пройшли мітинги на підтримку України. Повідомлялося, що на мітингах проти війни затримали в цілому 6 440 мітингувальників в 103 містах.

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