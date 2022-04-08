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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 64340 перегляди

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російські військові ґвалтують і вбивають українських жінок: у Москві дівчина влаштувала пікет біля міноборони росії

Київ • УНН

 • 362508 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Біля будівлі міністерства оборони російської федерації у Москві затримали дівчину, яка вийшла на пікет проти війни в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Avtozak LIVE.

російські військові ґвалтують і вбивають українських жінок: у Москві дівчина влаштувала пікет біля міноборони росії

Деталі

Повідомляється, що дівчина, на ім'я Катерина Морозова стояла з плакатом: "Прямо зараз російські військові гвалтують і вбивають українських жінок. Припиніть цю війну!"

Куди її повезли - поки невідомо.

Нагадаємо

На початку березня по всій росії пройшли мітинги на підтримку України. Повідомлялося, що на мітингах проти війни затримали в цілому 6 440 мітингувальників в 103 містах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Армія сволот: російські нелюди ґвалтують дітей на очах у їхніх батьків - Денісова

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