Російські терористи намагалися захопити Південноукраїнську АЕС: українські військові зупинили наступ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти намагалися захопити Південноукраїнську АЕС після того, як прорвалися на ЗАЕС, але українські військові зупинили наступ. Про це в одному з інтерв'ю розповів виконувач обов’язків голови "Енергоатома" Петро Котін, пише УНН.
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"Була дуже велика загроза – туди намагались прорватись, але їх відкинули, у Вознесенську їх зупинили. Там було підірвано два мости, щоб вони не пройшли. І наші військові прийняли бій та відкинули за Миколаїв. У них нічого не вийшло. Але вони дійсно намагались відразу після ЗАЕС захопити Південноукраїнську АЕС", - заявив Котін.
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Тим часом, російські окупанти підривають снаряди на території Запорізької атомної електростанції та місті Енергодар.
Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 12-ту добу перебувають під контролем їхніх військових формувань.
Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників.
Через фактичну блокаду міста Енергодар продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності.