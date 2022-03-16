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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російські терористи намагалися захопити Південноукраїнську АЕС: українські військові зупинили наступ

Російські терористи намагалися захопити Південноукраїнську АЕС: українські військові зупинили наступ

Київ • УНН

 • 148843 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти намагалися захопити Південноукраїнську АЕС після того, як прорвалися на ЗАЕС, але українські військові зупинили наступ. Про це в одному з інтерв'ю розповів виконувач обов’язків голови "Енергоатома" Петро Котін, пише УНН.

Цитата

"Була дуже велика загроза – туди намагались прорватись, але їх відкинули, у Вознесенську їх зупинили. Там було підірвано два мости, щоб вони не пройшли. І наші військові прийняли бій та відкинули за Миколаїв. У них нічого не вийшло. Але вони дійсно намагались відразу після ЗАЕС захопити Південноукраїнську АЕС", - заявив Котін.

Додамо

Тим часом, російські окупанти підривають снаряди на території Запорізької атомної електростанції та місті Енергодар.

Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 12-ту добу перебувають під контролем їхніх військових формувань.

Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників.

Через фактичну блокаду міста Енергодар продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності.

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