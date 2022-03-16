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Российские террористы пытались захватить Южноукраинскую АЭС: украинские военные остановили наступление

Киев • УНН

 • 148839 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские оккупанты пытались захватить Южноукраинскую АЭС после того, как прорвались на ЗАЭС, но украинские военные остановили наступление. Об этом в одном из интервью рассказал исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин, пишет УНН.

Цитата

"Была очень большая угроза - туда пытались прорваться, но их отбросили, в Вознесенске их остановили. Там было взорвано два моста, чтобы они не прошли. И наши военные приняли бой и отбросили за Николаев. У них ничего не получилось. Но они действительно пытались сразу после ЗАЭС захватить Южноукраинскую АЭС", - заявил Котин.

Добавим

Тем временем, российские оккупанты взрывают снаряды на территории Запорожской атомной электростанции и городе Энергодар.

Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 12-е сутки находятся под контролем их военных формирований.

Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. Все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков.

Из-за фактической блокады города Энергодар продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарств первой необходимости.

Украинские Национальные Новости

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