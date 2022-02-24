Російські сили обстрілюють з мінометів прикордонний загін на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російські військові сили розпочали мінометний обстріл відділу прикордонної служби “Дергачі” у Харківській області. Про це УНН інформує з посиланням на ДПСУ.
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“За інформацією чергового ДПСУ, о 10:35 розпочався мінометний обстріл відділу прикордонної служби “Дергачі” у Харківській області”, - інформують у відомстві.
Там також додала, що у Донецькій області в місті Вугледар під час обстрілу загинули троє цивільних осіб.
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На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.
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