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Російські сили обстрілюють з мінометів прикордонний загін на Харківщині

Російські сили обстрілюють з мінометів прикордонний загін на Харківщині

Київ • УНН

 • 208785 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російські військові сили розпочали мінометний обстріл відділу прикордонної служби “Дергачі” у Харківській області. Про це УНН інформує з посиланням на ДПСУ.

Цитата

“За інформацією чергового ДПСУ, о 10:35 розпочався мінометний обстріл відділу прикордонної служби “Дергачі” у Харківській області”, - інформують у відомстві.

Там також додала, що у Донецькій області в місті Вугледар під час обстрілу загинули троє цивільних осіб.

Додамо

На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що в районі Щастя на Луганщині військові Збройних сил України знищили два російських танкита кілька вантажівок. Військові Збройних сил України відбили місто Щастя в Луганській області.

Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану в Україні.

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