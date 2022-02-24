Российские силы обстреливают из минометов пограничный отряд на Харьковщине

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15 марта, 19:03 • 94355 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126302 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115111 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109391 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100333 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96186 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Русские военные силы начали минометный обстрел отдела пограничной службы “Дергачи” в Харьковской области. Об этом УНН информирует со ссылкой на ГНСУ.

Цитата

“По информации дежурного ГНСУ, в 10:35 начался минометный обстрел отдела пограничной службы “Дергачи” в Харьковской области”, - информируют в ведомстве.

Там также добавила, что в Донецкой области в городе Угледар во время обстрела погибли трое гражданских лиц.

Добавим

На объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что в районе Счастья на Луганщине военные Вооруженных сил Украины уничтожили два российских танки и несколько грузовиков. Военные Вооруженных сил Украины отбили город Счастье в Луганской области.

Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине.

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