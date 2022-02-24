На об'їзній дорозі Харкова спалено 4 російських танки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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“За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об’їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів. Також , за інформацією командування Об’єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що, окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий.
“Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в районі Щастя на Луганщині військові Збройних сил України знищили два російських танки та кілька вантажівок. Військові Збройних сил України відбили місто Щастя в Луганській області.
Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану в Україні.