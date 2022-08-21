російські окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. російські окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Це може свідчити про підготовку до посилених обстрілів на День Незалежності України. Про це заявила керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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За словами керівниці, зараз в Чорному морі знаходиться 5 ракетоносії з ракетами типу «Калібр», зокрема і підводні.
Українців закликали зберігати спокій та дотримуватись заходів безпеки.
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На Харківщині подовжено комендантську годину з 19:00 з 23 серпня до 07:00 25 серпня.
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