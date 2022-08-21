російські окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі - ОК "Південь"

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За словами керівниці, зараз в Чорному морі знаходиться 5 ракетоносії з ракетами типу «Калібр», зокрема і підводні.

Українців закликали зберігати спокій та дотримуватись заходів безпеки.

Додамо

На Харківщині подовжено комендантську годину з 19:00 з 23 серпня до 07:00 25 серпня.

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