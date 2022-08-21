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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море - ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 145692 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. российские оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Это может свидетельствовать о подготовке к усиленным обстрелам в День Независимости Украины. Об этом заявила руководитель прессцентра ОК «Юг» Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, передает УНН.

российские оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море - ОК "Юг"

Детали

По словам руководительницы, сейчас в Черном море находится 5 ракетоносителей с ракетами типа «Калибр», в том числе и подводные.

Украинцев призывали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Добавим

В Харьковской области продлен комендантский час с 19:00 с 23 августа до 07:00 25 августа.

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