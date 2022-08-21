российские оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море - ОК "Юг"

Детали

По словам руководительницы, сейчас в Черном море находится 5 ракетоносителей с ракетами типа «Калибр», в том числе и подводные.

Украинцев призывали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

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В Харьковской области продлен комендантский час с 19:00 с 23 августа до 07:00 25 августа.

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