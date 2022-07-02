Російські окупанти вдарили по Слов'янську касетними боєприпасами, є жертви та поранені

Цитата

"Вчорашній вечір здався дуже важким. Під обстріл потрапив мкр-н Лимани. Вулиці Барвінківської, Підгірної, Данилевського. Мирний приватний сектор, де немає військових об'єктів. У підсумку - четверо загиблих, сім поранених", - зазначив Лях.

Деталі

Він наголосив, що касетні снаряди, якими обстрілюють місто, не завдають тотальних руйнувань будівлям, але вони дуже небезпечні для людей.

"90% убитих і поранених перебували на вулиці. Враховуйте це. Не виходьте з приміщень без необхідності. Уникайте масових скупчень народу. Тому поки припинена видача гуманітарної допомоги, яка повинна була початися сьогодні на пунктах роздачі. У понеділок подивимося за обставинами", - сказав голова міської адміністрації.

Нагадаємо

Російські військовослужбовці вкотре обстріляли місто Слов'янськ Донецької області за допомогою касетних боєприпасів. Цивільні дістали поранення.