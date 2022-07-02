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Российские оккупанты ударили по Славянску кассетными боеприпасами, есть жертвы и раненые

Киев • УНН

 • 132085 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Российские оккупанты в пятницу, 1 июля, ударили по Славянску кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, еще семь получили ранения. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление главы Славянской городской военно-гражданской администрации Вадима Ляха.

Цитата

"Вчерашний вечер показался очень тяжелым. Под обстрел попал мкр-н Лиманы. Улицы Барвинковской, Подгорной, Данилевского. Мирный частный сектор, где нет военных объектов. В итоге – четверо погибших, семь раненых", - отметил Лях.

Детали

Он подчеркнул, что кассетные снаряды, которыми обстреливают город, не наносят тотальных разрушений постройкам, но они очень опасны для людей.

"90% убитых и раненых находились на улице. Учитывайте это. Не выходите из помещений без необходимости. Избегайте массовых скоплений народа. Поэтому пока прекращена выдача гуманитарной помощи, которая должна была начаться сегодня на пунктах раздачи. В понедельник посмотрим по обстоятельствам" , – сказал глава городской администрации.

Напомним 

Российские военнослужащие в очередной раз обстреляли город Славянск Донецкой области с помощью кассетных боеприпасов. Гражданские получили ранения.

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