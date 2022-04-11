Російські окупанти саботують накази керівництва: СБУ перехопила розмову
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські солдати відмовляються наступати і саботують накази керівництва, деякі з їхніх підрозділів на межі бунту. Про це повідомляє УНН із посиланням на телефонну розмову, яку перехопила СБУ.
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Солдат із Краснодарського краю каже матері, що йому набридло "сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ниче не можем сделать".
Рашист скаржиться, що про його підрозділ складають легенди як про "смертный полк", тому він більше не хоче бути "фаршем".
Зрештою 90% його колег також відмовилися йти у новий наступ: "…Нас со 150 человек - 130 таких, как я".
А після того, як полковнику не вдалося переконати їх піти в атаку, до них привезли священика. Але на пропозицію "відказників" очолити колону, що їде на передову, відмовилися і полковник, і церковник. Тож солдати "…Спокойно, плюнув им под ноги, пошли".
Командування на саботаж не реагує, бо "…сейчас он на нашего быканет, того перемкнет, в ногу шмальнет…".
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