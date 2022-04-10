Окупанти вигадують військові здобутки, щоб отримати гроші: СБУ перехопила розмову

Деталі

- Командир подал документы, якобы я танк подбил, нах*й.

- А на самом деле?

- Какой танк?! Где я его возьму, нах*й?

- За это выплата …

- Сколько?

- Сто!

- Них*я себе!

"Вони обманюють весь світ, коли говорять, що прийшли до нас для "денацифікації". Дурять своє населення, коли розказують про відсутність втрат і "успішність" операції. І як показують ці перехоплення, вони дурять самі себе. Військові військових. Упевнені, що танк, який вони нібито "підбили", невдовзі гостинно зустріне і цього вояку, і його командира", — зазначили в СБУ.

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