Окупанти вигадують військові здобутки, щоб отримати гроші: СБУ перехопила розмову
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські окупанти фальсифікують свої військові здобутки, щоб отримати гроші. Про це свідчить перехоплена телефонна розмова рашиста з дружиною, повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
- Командир подал документы, якобы я танк подбил, нах*й.
- А на самом деле?
- Какой танк?! Где я его возьму, нах*й?
- За это выплата …
- Сколько?
- Сто!
- Них*я себе!
"Вони обманюють весь світ, коли говорять, що прийшли до нас для "денацифікації". Дурять своє населення, коли розказують про відсутність втрат і "успішність" операції. І як показують ці перехоплення, вони дурять самі себе. Військові військових. Упевнені, що танк, який вони нібито "підбили", невдовзі гостинно зустріне і цього вояку, і його командира", — зазначили в СБУ.
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