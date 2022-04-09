Російські матері налякані масштабами втрат і хочуть будь-що забрати синів з війни в Україні: СБУ виклала перехоплення

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"Матері російських окупантів почали «штурмувати» військкомати в РФ. Вони хочуть будь-що забрати своїх синів із війни в Україні. Для цього не шкодують ні грошей, ні зв’язків серед військового керівництва РФ", - сказали у БСУ.

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У спецслужбі оприлюднили доказ цьому – перехоплена розмова солдата 36-ої окремої мотострілецької бригади РФ з дислокацією у Борзі, що в Забайкальському краї.

"Це військове формування «відзначилося» тим, що ще у 2015 році під виглядом «донецьких сепаратистів» воювало проти України. Тож тепер їх кинули під Київ, як досвідчених головорізів. Та цьогорічна зустріч з ЗСУ для багатьох із них стала фатальною", - зауважили у СБУ.

На оприлюдненому перехопленні мати каже своєму синові, що домовилася з командуванням, щоб його повернули на місце дислокації, де «комиссию 2 дня проходишь и все, увольняешся… без права восстановления обратно».

На заперечення сина, що їх скоро виводитимуть, каже, щоб навіть не сподівався на це: «…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками».

Для переконливості наводить масштаби втрат: «…у Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили, Вурлов в Сирии даже отслужил, и вот – везут… а Чипа не с тобой? 10 с лишним дней не звонит уже, а Волков не с тобой? Его тоже давно нет. Альбина плачет. Тут уже пол Борзи».

"Авжеж, наші ЗСУ знають свою роботу!" - наголосили у СБУ.

Доповнення

Ще одне перехоплення СБУ свідчить, що російські окупанти називають війну в Україні пеклом для себе.