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Российские матери напуганы масштабами потерь и хотят во что бы то ни стало забрать сыновей с войны в Украине: СБУ выложила перехват

Киев • УНН

 • 289626 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в рф, пытаясь забрать сыновей с войны в Украине и пугая последних масштабам потерь оккупантов, свидетельствует очередной перехват, обнародованный Службой безопасности Украины, пишет УНН.

Российские матери напуганы масштабами потерь и хотят во что бы то ни стало забрать сыновей с войны в Украине: СБУ выложила перехват

Цитата

"Матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ. Они хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине. Для этого не жалеют ни денег, ни связей среди военного руководства РФ", - сказали в БСУ.

Детали

В спецслужбе обнародовали доказательство этому - перехваченный разговор солдата 36-ой отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борзе, что в Забайкальском крае.

"Это воинское формирование "отличился" тем, что еще в 2015 году под видом "донецких сепаратистов" воевало против Украины. Поэтому теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но нынешняя встреча с ВСУ для многих из них стала роковой", - отметили в СБУ.

На обнародованном перехвате мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации, где "комиссию 2 дня проходишь и все, увольняешся… без права восстановления обратно".

На возражение сына, что их скоро будут выводить, говорит, чтобы даже не надеялся на это: "…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками".

Для убедительности приводит масштабы потерь: "…у Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили, Вурлов в Сирии даже отслужил, и вот – везут… а Чипа не с тобой? 10 с лишним дней не звонит уже, а Волков не с тобой? Его тоже давно нет. Альбина плачет. Тут уже пол Борзи".

"Конечно, наши ВСУ знают свою работу!" - подчеркнули в СБУ.

Дополнение

Еще один перехват СБУ свидетельствует, что российские оккупанты называют войну в Украине адом для себя.

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