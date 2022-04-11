Российские оккупанты саботируют приказы руководства: СБУ перехватила разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские солдаты отказываются наступать и саботируют приказы руководства, некоторые из их подразделений на грани бунта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телефонный разговор, который перехватила СБУ.
Детали
Солдат из Краснодарского края говорит матери, что ему надоело "сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ниче не можем сделать".
Рашист жалуется, что о его подразделении слагают легенды как о "смертном полку", поэтому он больше не хочет быть "фаршем".
В конце концов 90% его коллег также отказались идти в новое наступление: "…Нас со 150 человек - 130 таких, как я".
А после того, как полковнику не удалось убедить их пойти в атаку, к ним привезли священника. Но на предложение "отказников" возглавить колонну, которая едет на передовую, отказались и полковник, и церковник. Так что солдаты "…Спокойно, плюнув им под ноги, пошли".
Командование на саботаж не реагирует, ибо "…сейчас он на нашего быканет, того перемкнет, в ногу шмальнет…".
Напомним
Российские оккупанты фальсифицируют свои военные достижения, чтобы получить деньги.