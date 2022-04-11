Российские оккупанты саботируют приказы руководства: СБУ перехватила разговор

Детали

Солдат из Краснодарского края говорит матери, что ему надоело "сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ниче не можем сделать".

Рашист жалуется, что о его подразделении слагают легенды как о "смертном полку", поэтому он больше не хочет быть "фаршем".

В конце концов 90% его коллег также отказались идти в новое наступление: "…Нас со 150 человек - 130 таких, как я".

А после того, как полковнику не удалось убедить их пойти в атаку, к ним привезли священника. Но на предложение "отказников" возглавить колонну, которая едет на передовую, отказались и полковник, и церковник. Так что солдаты "…Спокойно, плюнув им под ноги, пошли".

Командование на саботаж не реагирует, ибо "…сейчас он на нашего быканет, того перемкнет, в ногу шмальнет…".

Напомним

Российские оккупанты фальсифицируют свои военные достижения, чтобы получить деньги.