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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Російські окупанти обстріляли три громади у Сумській області

Російські окупанти обстріляли три громади у Сумській області

Київ • УНН

 • 100175 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Російські окупанти сьогодні, 17 липня, обстріляли населені пункти Сумської області. Під ударом опинилися три громади. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Деталі

Живицький зазначив, що о тринадцятій годині ворог вдарив чотири рази по Юнаківській громаді.

Після вісімнадцятої години почався артобстріл зі ствольної артилерії, 26 приходів по Шалигінській громаді.

Близько двадцятої тридцять розпочався мінометний обстріл Білопільської громади, 25 приходів. Пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства.

Постраждалих немає.

Доповнення

Вранці, 17 липня, російські окупанти обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині – застосували кулемети та міномети.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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