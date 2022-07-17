Російські окупанти обстріляли три громади у Сумській області

Деталі

Живицький зазначив, що о тринадцятій годині ворог вдарив чотири рази по Юнаківській громаді.

Після вісімнадцятої години почався артобстріл зі ствольної артилерії, 26 приходів по Шалигінській громаді.

Близько двадцятої тридцять розпочався мінометний обстріл Білопільської громади, 25 приходів. Пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства.

Постраждалих немає.

Доповнення

Вранці, 17 липня, російські окупанти обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині – застосували кулемети та міномети.