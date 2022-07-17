Российские оккупанты обстреляли три общины в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Российские оккупанты сегодня, 17 июля, обстреляли населенные пункты Сумской области. Под ударом оказались три общины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Детали
Живицкий отметил, что в тринадцать часов враг ударил четыре раза по Юнаковской общине.
После восемнадцати часов начался артобстрел из ствольной артиллерии, 26 приходов по Шалыгинской общине.
Около двадцатой тридцати начался минометный обстрел Белопольского общества, 25 приходов. Повреждены здания одного из заведений общины, водонапорная башня и хозяйственные постройки местного предприятия.
Пострадавших нет.
Дополнение
Утром, 17 июля, российские оккупанты обстреляли Середино-Будскую общину на Сумщине – применили пулеметы и минометы.