російські окупанти обстріляли Сумщину: четверо поранених, десятки будинків пошкоджено

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Сьогодні, 1 вересня, російські окупанти обстріляли місто Середина-Буда Сумської області. Обстріл почався близько 12:00.

Внаслідок ворожих ударів четверо людей отримали осколкові поранення. Також пошкоджено багато будівель, зокрема 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, об’єкт критичної інфраструктури, 5 адміністративних будівель та установ, 3 заклади освіти, магазини та транспортні засоби.

Зазначається, що правоохоронці отримали більше 100 повідомлень про пошкодження майна людей.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

Нагадаємо

Ворог за ніч та ранок обстріляв з мінометів і артилерії три прикордонні громади Сумщини, обійшлось без постраждалих.