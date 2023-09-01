російські окупанти обстріляли Сумщину: четверо поранених, десятки будинків пошкоджено
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. російські окупанти обстріляли місто Середина-Буда Сумської області. Внаслідок ворожих ударів четверо людей отримали поранення, а також було пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домогосподарства, об’єкти критичної інфраструктури і не тільки, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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Сьогодні, 1 вересня, російські окупанти обстріляли місто Середина-Буда Сумської області. Обстріл почався близько 12:00.
Внаслідок ворожих ударів четверо людей отримали осколкові поранення. Також пошкоджено багато будівель, зокрема 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, об’єкт критичної інфраструктури, 5 адміністративних будівель та установ, 3 заклади освіти, магазини та транспортні засоби.
Зазначається, що правоохоронці отримали більше 100 повідомлень про пошкодження майна людей.
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.
Нагадаємо
Ворог за ніч та ранок обстріляв з мінометів і артилерії три прикордонні громади Сумщини, обійшлось без постраждалих.