российские оккупанты обстреляли Сумскую область: четверо раненых, десятки домов повреждены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. российские оккупанты обстреляли город Середина-Буда Сумской области. В результате вражеских ударов четыре человека получили ранения, а также были повреждены многоквартирные дома, частные домохозяйства, объекты критической инфраструктуры и не только, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Сегодня, 1 сентября, российские оккупанты обстреляли город Середина-Буда Сумской области. Обстрел начался около 12:00.
В результате вражеских ударов четыре человека получили осколочные ранения. Также повреждено много зданий, в том числе 16 многоквартирных домов, 12 частных домохозяйств, объект критической инфраструктуры, 5 административных зданий и учреждений, 3 учебных заведения, магазины и транспортные средства.
Отмечается, что правоохранители получили более 100 сообщений о повреждении имущества людей.
Прокуроры совместно с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов.
Напомним
Враг за ночь и утро обстрелял из минометов и артиллерии три приграничные громады Сумщины, обошлось без пострадавших.