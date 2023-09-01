российские оккупанты обстреляли Сумскую область: четверо раненых, десятки домов повреждены

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. российские оккупанты обстреляли город Середина-Буда Сумской области. В результате вражеских ударов четыре человека получили ранения, а также были повреждены многоквартирные дома, частные домохозяйства, объекты критической инфраструктуры и не только, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Сегодня, 1 сентября, российские оккупанты обстреляли город Середина-Буда Сумской области. Обстрел начался около 12:00.

В результате вражеских ударов четыре человека получили осколочные ранения. Также повреждено много зданий, в том числе 16 многоквартирных домов, 12 частных домохозяйств, объект критической инфраструктуры, 5 административных зданий и учреждений, 3 учебных заведения, магазины и транспортные средства.

Отмечается, что правоохранители получили более 100 сообщений о повреждении имущества людей.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов.

Напомним

Враг за ночь и утро обстрелял из минометов и артиллерии три приграничные громады Сумщины, обошлось без пострадавших.

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