Російські емігранти збираються блокувати "вибори Путіна"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські емігранти збираються долучитися до акції проти "голосування за Путіна" у неділю, 18 березня, на території України. Про це УНН повідомили у прес-службі Центру зовнішніх досліджень.
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"18 березня під дипломатичними представництвами Російської Федерації в Україні пройдуть акції проти "голосування за Путіна" на території України. Заходи проводять націоналістичні організації країни. У Києві, окрім націоналістів, під посольство Росії прийдуть й російські емігранти та міжнародна ініціатива Антипутінський інформаційний фронт, які будуть закликати своїх громадян не йти на голосування і також висловлять російській владі своє ставлення", - повідомили у Центрі.
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Як зазначається, акція російських емігрантів відбудеться поблизу російського посольства в Києві 18 березня.
Раніше націоналісти заявили, що блокуватимуть російські дипустанови в Україні під час голосування за президента РФ.
Нагадаємо, у день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.
У МЗС РФ заявили, що рішення України про недопуск громадян Росії в диппредставництва в день виборів президента РФ є таким, що суперечить міжнародним правозахисним нормам.