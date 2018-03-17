Российские эмигранты собираются блокировать "выборы Путина"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские эмигранты собираются присоединиться к акции против "голосования за Путина" в воскресенье, 18 марта, на территории Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Центра внешних исследований.
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"18 марта под дипломатическими представительствами Российской Федерации в Украине пройдут акции против "голосования за Путина" на территории Украины. Мероприятия проводят националистические организации страны. В Киеве, кроме националистов, к посольству России придут и российские эмигранты и международная инициатива Антипутинский информационный фронт, которые будут призывать своих граждан не идти на голосование и также выразят российской власти свое отношение", - сообщили в Центре.
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Как отмечается, акция российских эмигрантов пройдет возле российского посольства в Киеве 18 марта.
Ранее националисты заявили, что будут блокировать российские диппредставительства в Украине во время голосования за президента РФ.
Напомним, в день проведения выборов президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.
В МИД РФ заявили, что решение Украины о недопуске граждан России в диппредставительства в день выборов президента РФ является противоречащим международным правозащитным нормам.