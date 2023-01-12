Російське вторгнення в Україну стало "поворотним моментом" в історії - прем'єр Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що вторгнення росії в Україну "стало поворотним моментом в історії", пише УНН.
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Це "потрясло міжнародний порядок дощенту", заявив Кісіда канадській щоденній газеті The Globe and Mail у заяві, опублікованій у четвер.
Японський прем'єр здійснює поїздку до Канади, Італії, Франції, Великої Британії та США, щоб зустрітися з лідерами найбільш промислово розвинених країн перед самітом "Великої сімки" в травні в Хіросімі.
"Моя мета - показати світові сильну волю членів "Великої сімки" у довгостроковій та потужній формі. Водночас ми рішуче відкидатимемо спроби односторонньої зміни статус-кво силою та загрозою, не кажучи вже про застосування, ядерної зброї", - сказав прем'єр.
Саміт у Хіросімі "підтвердить відданість G7 допомоги Україні в її прагненні дати відсіч російським силам", додав японський прем'єр.
Кісіда має зустрітися зі своїм канадським колегою Джастіном Трюдо у четвер.
Очікується, що японська сторона підніме "глобальні виклики безпеки від війни в Україні до агресії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні", на додаток до питань двосторонньої торгівлі та енергетики з канадською стороною під час переговорів у столиці Оттаві.
Кісіда завершить свій тур у Вашингтоні у п'ятницю після зустрічі із президентом США Джо Байденом.
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