Российское вторжение в Украину стало "поворотным моментом" в истории – премьер Японии

Детали

Это "потрясло международный порядок до основания", заявил Кисида канадской ежедневной газете The Globe and Mail в заявлении, опубликованном в четверг.

Японский премьер совершает поездку в Канаду, Италию, Францию, Великобританию и США, чтобы встретиться с лидерами наиболее промышленно развитых стран перед саммитом "Большой семерки" в мае в Хиросиме.

"Моя цель - показать миру сильную волю членов "Большой семерки" в долгосрочной и мощной форме. В то же время мы решительно отвергаем попытки одностороннего изменения статус-кво силой и угрозой, не говоря уже о применении, ядерного оружия", - сказал премьер.

Саммит в Хиросиме "подтвердит приверженность G7 помощи Украине в ее стремлении дать отпор российским силам", добавил японский премьер.

Кисида должна встретиться со своим канадским коллегой Джастином Трюдо в четверг.

Ожидается, что японская сторона поднимет "глобальные вызовы безопасности от войны в Украине до агрессии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе", в дополнение к двусторонней торговле и энергетике с канадской стороной во время переговоров в столице Оттаве.

Кисида завершит свой тур в Вашингтоне в пятницу после встречи с президентом США Джо Байденом.

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