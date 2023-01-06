Прем'єр-міністра Японії запросили відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду запрошено відвідати Україну, повідомив у п'ятницю високопоставлений представник уряду, пише Reuters, передає УНН.
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Запрошення було передано керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком послу Японії в Україні в середу, повідомив на черговій пресконференції генеральний секретар Кабінету Міністрів Хірокадзу Мацуно.
"Японія підтримує громадян України... і робить відповідні кроки як голова G7 цього року", - сказав Мацуно.
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Наступного тижня Кісіда має намір відвідати країни-члени G7, включаючи Францію, Італію, Велику Британію, Канаду та Сполучені Штати, що стане ключовим дипломатичним туром перед тим, як Японія прийме щорічний саміт G7 у травні у Хіросімі.