Премьер-министра Японии пригласили посетить Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида приглашен посетить Украину, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель правительства, пишет Reuters, передает УНН.
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Приглашение было передано руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком послу Японии в Украине в среду, сообщил на очередной пресс-конференции генеральный секретарь Кабинета Министров Хирокадзу Мацуно.
"Япония поддерживает граждан Украины... и делает соответствующие шаги в качестве председателя G7 в этом году", - сказал Мацуно.
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На следующей неделе Кисида намерена посетить страны-члены G7, включая Францию, Италию, Великобританию, Канаду и Соединенные Штаты, что станет ключевым дипломатическим туром перед тем, как Япония примет ежегодный саммит G7 в мае в Хиросиме.