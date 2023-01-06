Премьер-министра Японии пригласили посетить Украину

Детали

Приглашение было передано руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком послу Японии в Украине в среду, сообщил на очередной пресс-конференции генеральный секретарь Кабинета Министров Хирокадзу Мацуно.

"Япония поддерживает граждан Украины... и делает соответствующие шаги в качестве председателя G7 в этом году", - сказал Мацуно.

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На следующей неделе Кисида намерена посетить страны-члены G7, включая Францию, Италию, Великобританию, Канаду и Соединенные Штаты, что станет ключевым дипломатическим туром перед тем, как Япония примет ежегодный саммит G7 в мае в Хиросиме.