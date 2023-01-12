Російське командування збільшує загальну чисельність армії до 1,5 млн осіб - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Російське командування, у межах реформування збройних сил, збільшує загальну чисельність армії до півтора мільйона осіб та щонайменше 20 нових дивізій. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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“Для реалізації загарбницьких планів російським командуванням анонсовано масштабні заходи з реформування збройних сил. Зокрема, збільшення загальної чисельності до полутора мільйонів осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій. Зазначені плани свідчать про наміри кремля включитись у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій. Зрозуміло, що реалізація зазначеного буде потребувати значного часу та фінансово-економічних ресурсів”, – заявив Громов.
Деталі
Водночас, він зазначив, що значні втрати в особовому складі та озброєнні військової техніки, дії міжнародних санкцій, а також аналіз формування з’єднань та військових частин країни-агресора з 2016 року по теперішній час викликає сумнів, що заплановані реорганізаційні штатні заходи ворогом будуть завершені у визначені терміни.
Заслуговує на увагу, з його слів, те, що в наступному році заплановано проведення спільного оперативного навчання збройних сил рф та збройних сил республіки білорусі під назвою “щит союза-2023”.
Водночас, замість навчання “центр-2023”, заплановано провести маневри збройних сил рф та республіки білорусь “запад-2023”. Особливістю зазначених заходів є те, що в обох випадках на території білорусі буде розгорнуто російське угруповання військ, яке може бути використано для відповідних дій. Виходячи з зазначеного, протягом поточного року потенційна загроза наступу з території білорусі буде зберігатися, вказав Громов.
“На даний час заходів формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій з території білорусі не спостерігається. Противник активізував залізничне перевезення вздовж державного кордону України. Триває переміщення на територію білорусі на відновлення боєздатності підрозділів агресора”, – додав Громов.
Доповнення
Російські окупанти найближчим часом, за оцінками Генштабу, намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької області та активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області.