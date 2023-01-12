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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Российское командование увеличивает общую численность армии до 1,5 млн человек - Генштаб

Киев • УНН

 • 137001 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Российское командование, в рамках реформирования вооруженных сил, увеличивает общую численность армии до полутора миллионов человек и не менее 20 новых дивизий. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.

Российское командование увеличивает общую численность армии до 1,5 млн человек - Генштаб

Цитата

“Для реализации захватнических планов российским командованием анонсированы масштабные мероприятия по реформированию вооруженных сил. В частности, увеличение общей численности до полутора миллионов человек и формирование не менее 20 новых дивизий. Указанные планы свидетельствуют о намерениях кремля включиться в долговременное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий. Понятно, что реализация указанного потребует значительного времени и финансово-экономических ресурсов”, – заявил Громов.

Детали

В то же время, он отметил, что значительные потери в личном составе и вооружении военной техники, действия международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей страны-агрессора с 2016 года по настоящее время вызывает сомнение, что запланированные реорганизационные штатные мероприятия врагом будут завершены в установленные сроки.

Заслуживает внимания, по его словам, то, что в следующем году запланировано проведение совместного оперативного учения вооруженных сил рф и вооруженных сил республики беларусь под названием “щит союза-2023”.

В то же время, вместо учений “центр-2023”, запланировано провести маневры вооруженных сил рф и республики беларусь “запад-2023”. Особенностью указанных мероприятий является то, что в обоих случаях на территории беларуси будет развернута российская группировка войск, которая может быть использована для ответных действий. Исходя из указанного, в течение текущего года потенциальная угроза наступления с территории беларуси будет сохраняться, указал Громов.

“В настоящее время мероприятий по формированию противником ударной группировки для возобновления наступательных действий с территории беларуси не наблюдается. Противник активизировал железнодорожные перевозки вдоль государственной границы Украины. Продолжается перемещение на территорию беларуси на восстановление боеспособности подразделений агрессора”, – добавил Громов.

Дополнение

Российские оккупанты в ближайшее время, по оценкам Генштаба, будут пытаться выйти на административные границы Донецкой области и активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области.

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