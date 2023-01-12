Российское командование увеличивает общую численность армии до 1,5 млн человек - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Российское командование, в рамках реформирования вооруженных сил, увеличивает общую численность армии до полутора миллионов человек и не менее 20 новых дивизий. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
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“Для реализации захватнических планов российским командованием анонсированы масштабные мероприятия по реформированию вооруженных сил. В частности, увеличение общей численности до полутора миллионов человек и формирование не менее 20 новых дивизий. Указанные планы свидетельствуют о намерениях кремля включиться в долговременное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий. Понятно, что реализация указанного потребует значительного времени и финансово-экономических ресурсов”, – заявил Громов.
Детали
В то же время, он отметил, что значительные потери в личном составе и вооружении военной техники, действия международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей страны-агрессора с 2016 года по настоящее время вызывает сомнение, что запланированные реорганизационные штатные мероприятия врагом будут завершены в установленные сроки.
Заслуживает внимания, по его словам, то, что в следующем году запланировано проведение совместного оперативного учения вооруженных сил рф и вооруженных сил республики беларусь под названием “щит союза-2023”.
В то же время, вместо учений “центр-2023”, запланировано провести маневры вооруженных сил рф и республики беларусь “запад-2023”. Особенностью указанных мероприятий является то, что в обоих случаях на территории беларуси будет развернута российская группировка войск, которая может быть использована для ответных действий. Исходя из указанного, в течение текущего года потенциальная угроза наступления с территории беларуси будет сохраняться, указал Громов.
“В настоящее время мероприятий по формированию противником ударной группировки для возобновления наступательных действий с территории беларуси не наблюдается. Противник активизировал железнодорожные перевозки вдоль государственной границы Украины. Продолжается перемещение на территорию беларуси на восстановление боеспособности подразделений агрессора”, – добавил Громов.
Дополнение
Российские оккупанты в ближайшее время, по оценкам Генштаба, будут пытаться выйти на административные границы Донецкой области и активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области.