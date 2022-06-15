Російська тиранія не хоче зупинятися тільки на території України, її амбіції спрямовані на простір від Праги до Таллінна – Зеленський

Цитата

«Ми протистоїмо тиранії, яка, як і в минулому, не хоче зупинятися тільки на території України. Вона вважає своєю мішенню всіх у Європі, всіх тих, хто живе вільним і своїм життям. росію не цікавлять лише наші міста Маріуполь, Сєвєродонецьк, Харків, Одеса та Київ. Ні. Її амбіції спрямовані на величезний простір від Варшави до Софії, від Праги до Таллінна», - сказав Зеленський.

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З його слів, як у минулому, російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів.

Про це відверто кажуть не тільки російські державні пропагандисти, а й російські посадовці. Зокрема, вони дійшли до того, що погрожують офіційно скасувати визнання державної незалежності країн Балтії.

«Російські танки, які штурмують міста українського Донбасу, які пробують наступати на українські Харків, Миколаїв, Запоріжжя, мають бути зупинені й спалені або вигнані з території незалежної України. Щоб вони ніколи більше не змогли прийти ані в Прагу, ані в Остраву, ані у Брно, ані у Пльзень, ані в Карлові Вари, ані в будь-яке інше місто нашого континенту. Саме в Україні й саме зараз відбувається битва за майбутнє Європи», - сказав Президент.

Він висловив вдячність Чехії і чеському народу за щедру допомогу в цій боротьбі. Чеська Республіка допомогла як зброєю, так і політично.

«Ви можете бути впевненими, що підтримали цим і себе – свою власну свободу, своє власне життя. І підтримка має зберігатися стільки, скільки необхідно для перемоги. Саме так має закінчитися це протистояння – перемогою», - додав Глава української держави.

Нагадаємо

За словами Президента, для прискореної перемоги України у війні з росією є три напрямки, в яких світ та Європа мають об’єднатися: постачання зброї, фінансова підтримка та санкційна політика.