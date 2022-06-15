Российская тирания не хочет останавливаться только на территории Украины, ее амбиции направлены на пространство от Праги до Таллина – Зеленский

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«Мы противостоим тирании, которая, как и в прошлом, не хочет останавливаться только на территории Украины. Она считает своей мишенью всех в Европе, всех живущих свободной и своей жизнью. россию не интересуют только наши города Мариуполь, Северодонецк, Харьков, Одесса и Киев. Нет. Ее амбиции направлены на огромное пространство от Варшавы до Софии, от Праги до Таллина», – сказал Зеленский.

Детали

По его словам, как в прошлом, российское вторжение в Украину является лишь первым шагом, который нужен руководству россии, чтобы открыть дорогу другим странам, к покорению других народов.

Об этом откровенно говорят не только российские государственные пропагандисты, но и российские чиновники. В частности, они пришли к тому, что угрожают официально упразднить признание государственной независимости стран Балтии.

«Российские танки, штурмующие города украинского Донбасса, пытающиеся наступать на украинские Харьков, Николаев, Запорожье, должны быть остановлены и сожжены или изгнаны с территории независимой Украины. Чтобы они никогда больше не смогли прийти ни в Прагу, ни в Остраву, ни в Брно, ни в Пльзень, ни в Карловы Вары, ни в любой другой город нашего континента. Именно в Украине и именно сейчас происходит битва за будущее Европы», - сказал Президент.

Он выразил благодарность Чехии и чешскому народу за щедрую помощь в этой борьбе. Чешская Республика помогла как оружием, так и политически.

«Вы можете быть уверены, что поддержали этим и себя – свою собственную свободу, свою собственную жизнь. И поддержка должна сохраняться столько, сколько нужно для победы. Именно так должно закончиться это противостояние – победой», – добавил Глава украинского государства.

Напомним

По словам Президента, для ускоренной победы Украины в войне с россией есть три направления, в которых мир и Европа должны объединиться: поставки оружия, финансовая поддержка и санкционная политика.