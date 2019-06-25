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Російська Рада Федерації про ПАРЄ: агресивній меншості не вдалося нав'язати свою точку зору

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. “Здоровий глузд взяв гору” в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), “вперше за п’ять років агресивного антиросійського меншості не вдалося нав’язати свою точку зору”. Таку думку висловив у вівторок глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев, коментуючи прийняття резолюції, що дозволяє законодавцям РФ повернутися в ПАРЄ і взяти участь у літній сесії, пише УНН з посиланням на його сторінку у Facebook.

Російська Рада Федерації про ПАРЄ: агресивній меншості не вдалося нав'язати свою точку зору

“Цієї ночі в Страсбурзі досягнутий перший, але від цього не менш важливий результат. Мабуть, вперше за останні п’ять років агресивній, добре відмобілізованій і яка не цурається перекручувань, а часом і відвертої брехні антиросійській меншості не вдалося нав’язати ПАРЄ „єдино вірну точку зору“. в Асамблеї взяли гору здоровий глузд, розуміння відповідальності за долю всієї організації, не тільки її „бойового крила“, і, якщо хочете, почуття політичного самозбереження”, — написав Косачев на своїй сторінці в Facebook, подякувавши всім , “Хто взяв на себе удар і не здригнувся під натиском”.

Він зазначив, що задоволення дискусією заважає відчувати те, що асамблеї в черговий раз довелося обговорювати геополітику, а не цінності, серед яких повага до прав людини, визнання не на словах, а на ділі принципів рівності всіх учасників процесу і т. д. “Дискусія звелася до того, як правильніше поводитися з Росією, яка „відбилася від рук“ — мовою ультиматумів або виносячи їй догану „в присутності“. Перемогла друга точка зору, але до перемоги істини, якщо називати речі своїми іменами, ще дуже далеко”, — підкреслив сенатор, додавши, що російська делегація готова повернутися в ПАРЄ заради тієї самої істини. “Цей майданчик не можна залишати на відкуп русофобам, що мріють викинути Росію з Європи”, — продовжив він.

За словами глави міжнародного комітету СФ, у вівторок в ПАРЄ також будуть визначатися параметри можливого повернення російської делегації в асамблеї. “Буде не менш спекотно. І це, як і напередодні, знову буде зіткнення європейців з русофобами. Саме так і ніяк інакше. Росія разом з європейцями. Бажаю Раді Європи і її Парламентській асамблеї тільки перемоги”, — заявив Косачов.

Нагадуємо, у ПАРЄ оскаржили повноваження делегації РФ.

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