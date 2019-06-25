Российский Совет Федерации о ПАСЕ: агрессивному меньшинству не удалось навязать свою точку зрения

“Этой ночью в Страсбурге достигнут первый, но от этого не менее важный результат. Пожалуй, впервые за последние пять лет агрессивному, хорошо отмобилизованному и не чурающемуся передергиваний, а порой и откровенной лжи антироссийскому меньшинству не удалось навязать ПАСЕ „единственно верную точку зрения“. В Ассамблее возобладали здравый смысл, понимание ответственности за судьбу всей организации, не только ее „боевого крыла“, и, если хотите, чувство политического самосохранения”, — написал Косачев на своей странице в Facebook, поблагодарив всех, “кто принял на себя удар и не дрогнул под натиском”.

Он отметил, что удовлетворение дискуссией мешает испытывать то, что ассамблее в очередной раз пришлось обсуждать геополитику, а не ценности, среди которых уважение к правам человека, признание не на словах, а на деле принципов равенства всех участников процесса и т. д. “Дискуссия свелась к тому, как правильнее обращаться с „отбившейся от рук“ Россией — языком ультиматумов либо выговаривая ей „в присутствии“. Победила вторая точка зрения, но до победы истины, если называть вещи своими именами, еще очень далеко”, — подчеркнул сенатор, добавив, что российская делегация готова вернуться в ПАСЕ ради той самой истины. “Эту площадку нельзя оставлять на откуп русофобам, мечтающим выкинуть Россию из Европы”, — продолжил он.

По словам главы международного комитета СФ, во вторник в ПАСЕ также будут определяться параметры возможного возвращения российской делегации в ассамблею. “Будет не менее жарко. И это, как и накануне, вновь будет столкновение европейцев с русофобами. Именно так и никак иначе. Россия вместе с европейцами. Желаю Совету Европы и его Парламентской ассамблее только победы”, — заявил Косачев.

Напоминаем, в ПАСЕ обжаловали полномочия делегации РФ.